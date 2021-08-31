تمديد العمل بالتوقيت الصيفي بالهياكل التجارية للبريد التونسي إلى غاية 14 سبتمبر 2021

أعلن البريد التونسي، الثلاثاء، عن تمديد العمل بالتوقيت الصيفي بهياكله التجارية (مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية) إلى غاية يوم 14 سبتمبر 2021، وذلك تبعا لبلاغ رئاسة الجمهورية المتعلق بتمديد العمل بالتوقيت الصيفي بناء على تطور الوضع الوبائي بالبلاد.

وأفاد البريد في بلاغ صادر عنه أن توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس سيكون من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00)،ويوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحا (7.30) إلى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30). يشار أن رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بلاغ صادر عنها، أمس الإثنين، تمديد العمل بالتوقيت الصيفي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى غاية يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،على أن يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي إبتداء من يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021. ويتنزل هذا القرار تبعا لتوصيات قاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19 حول تطوّر الوضع الوبائي بالبلاد والإجراءات الضرورية لمزيد السيطرة على انتشار هذه الجائحة.