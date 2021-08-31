موت مستراب لاستاذ تعليم ثانوي أثناء عملية صيد الخنزير الوحشي

عثر اليوم الثلاثاء على جثة أستاذ تعليم ثانوي بالمنطقة الجبلية الكاف الأزرق بالفحص.

وأفاد مصدر أمني في تصريح لـ”وات” بأن مواطنا أخبرعمدة المنطقة بانتحار الضحية بواسطة بندقية صيد فتم إعلام مصالح الحرس الوطني بالفحص التي تحولت على عين المكان حيث تم العثور على بندقية صيد من صنع يدوي قرب الجثة التي تحمل آثار طلق ناري اخترق منه الرصاص الكتف الأيمن والأيسر للضحية حسب المعاينات الأولية لافتا إلى أنه بالتحري مع المواطن الذي بلغ عن وقوع الحادثة اعترف بقتل الأستاذ على وجه الخطأ بطلق ناري أثناء عملية صيد الخنزير وبإخفاء بندقيته بعيدا عن مكان الجريمة خوفا من التتبعات العدلية.

وأضاف ذات المصدر أن النيابة العمومية بزغوان أذنت على إثر ذلك بالاحتفاظ بالمظنون فيه وعرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وعهدت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالفحص بالبحث في القضية والكشف عن ملابساتها.