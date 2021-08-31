سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و196 إصابة جديدة مقابل 314 حالة شفاء

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، و196 إصابة جديدة مقابل 314 حالة شفاء، حسب ما ذكره كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 26 ألفا و591 حالة منها 24 ألفا و684 حالة شفاء و797 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات السوق الجديد (حالة وحيدة)، وجلمة (حالة وحيدة)، ومنزل بوزيان (3 حالات)، والمزونة (17 حالة)، وبئر الحفي (8 حالات)، والرقاب (35 حالة)، والمكناسي (3 حالات)، وسيدي بوزيد الشرقية (5 حالات)، وسيدي بوزيد الغربية (60 حالة)، والسبالة (17 حالة)، وبن عون (12 حالة)، والسعيدة (3 حالات)، واولاد حفوز (31 حالة).

كما تم اليوم رفع 495 عينة جديدة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بولاية سيدي بوزيد منذ انتشار فيروس كورونا 77 ألفا و953 اختبارا.