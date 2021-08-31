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وزارة التجارة تحدد هوامش الربح التجاري لمواد التنظيف والصحّة البدنية بداية من يوم غد الأربعاء

2021/08/31 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

قرّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد هوامش الربح التّجاري لموّاد التّنظيف (ماء الجفال ومسحوق وسائل التّنظيف) وموّاد الصحّة البدنيّة (الشمبوان والصّابون ومعجون الأسنان ومزيل الرّائحة) وذلك بداية من يوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021، بـنسبة 5 بالمائة على مستوى الجملة و10 بالمائة على مستوى التّفصيل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّه يتمّ احتساب هوامش الرّبح التّجاريّة باعتماد أسعار الشّراء الصّافية بعد خصم جميع التّخفيضات الممنوحة.
وأضافت الوزارة في بلاغها، “يُحجَّر الجمع بين الهامشين التّجاريّين على مستويي الجملة”، مشيرة إلى أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل.

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