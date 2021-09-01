سيدي بوزيد: انتفاع 110 آلاف و143 مواطنا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الثلاثاء، 110 آلاف و143 شخصا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي. وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، اليوم الخميس، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 33 ألفا و767 فردا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغت 172 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل في منظومة “إيفاكس” لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 177 ألفا و732 شخصا، حسب آخر تحيين لمنصة التلاقيح.