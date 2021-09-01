زغوان: ارتفاع نسبي في بعض مؤشرات الوباء خلال شهر أوت الماضي



قال المدير الجهوي للصحة بزغوان، سهيل بالي، اليوم الأربعاء، إن التقييم النصف شهري لتطور انتشار فيروس “كورونا” الذي قامت به المصالح الصحية من 16 إلى 29 أوت المنقضي، كشف عن تسجيل الجهة لارتفاع نسبي في بعض مؤشرات الوباء بالقياس إلى نفس الفترة من شهر جويلية الماضي.

وأوضح في تصريح لـ(وات)، أن عدد الإصابات لكل 100 ألف ساكن ارتفع من 101 إلى 134 نهاية شهر أوت الفارط، كما ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية من 24 إلى 30 بالمائة، لافتا في هذا السياق، إلى أن تنقل المواطنين خارج حدود الولاية للاصطياف وحضور الحفلات الخاصة قد تكون وراء هذا الارتفاع، حسب تقديره.

في المقابل، أبرز بالي، أن عدد المقيمين بوحدات الكوفيد شهد تراجعا ملحوظا في الفترة المذكورة، حيث يقيم حاليا 12 مصابا فقط بالمستشفى الجهوي، منهم 3 بقسم الإنعاش الطبي، وذلك من جملة 78 سريرا خصصت للغرض، مرجحا هذا التراجع إلى تقلص فاعلية الفيروس في الأسابيع الأخيرة.