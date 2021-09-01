المنستير-كوفيد19: تسجيل 13 وفاة إضافية ناجمة عن الوباء خلال الأسبوع المنقضي

سجّلت الجهة الصحية بالمنستير، خلال الأسبوع المنقضي وإلى غاية 30 أوت الماضي، 13 وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، تطور بموجبها مجموع الوفيات في الفترة مارس 2020-30 أوت 2021، إلى 875 وفاة من مجموع 38 ألفا و468 إصابة منذ بداية جائحة “كورونا”، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الأربعاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة المصرح بها بتاريخ 30 أوت 2021 لدى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، 3 وفيات بمعتمديات المنستير، وبني حسان، والبقالطة، والإصابات الإضافية 120 إصابة، موزّعة حسب المعتمديات، إلى 36 إصابة بالمكنين، و20 إصابة بالمنستير، و13 إصابة بالبقالطة، و11 إصابة ببنبلة، و10 إصابات بقصر هلال، و9 إصابات بجمال، و6 إصابات بطبلبة، و5 إصابات بزرمدين، و4 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة ببني حسان.

وتعدّ الجهة إلى غاية الإثنين الماضي 2386 حالة نشطة، و78 حالة مصابة بالوباء، مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة منها 26 حالة مقيمة بقسم الإنعاش، والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وتراجعت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى 30.6 في المائة.

وحافظت ولاية المنستير على مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجلة خلال الأسبوعين الماضيين وإلى غاية 30 أوت 2021 مجموع 262 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وتراوحت الإصابات بمعتمديات الجهة الـ13، خلال ذات الفترة، بين 609 إصابات بالبقالطة و160 إصابة بالساحلين لكلّ 100 ألف ساكن، لتحافظ جميع المعتمديات على مستوى اختطار مرتفع جدّا. وتعدّ الجهة 9 معتمديات تفوق بها الإصابات 200 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، و3 معتمديات تفوق فيها الإصابات 100 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

وسجلت الجهة في المقابل 126 حالة تعاف جديدة ارتفع بموجبها مجموع حالات الشفاء إلى 35 ألفا و207 حالات في الفترة مارس 2020-30 أوت 2021.

من جهة أخرى، تلقى مجموع 225 ألفا و628 شخصا بولاية المنستير التلقيح ضدّ فيروس “كورونا” المستجد خلال الفترة 13 مارس 2021 -31 أوت 2021 من بينهم 1629 شخصا تلقوا أمس الجرعة الأولى، لتتطور نسبة الملحقين إلى 37.52 في المائة، وتطور عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح إلى 88 ألفا و180 شخصا أي ما يمثل 14.66 في المائة من مجموع سكان الجهة وذلك بعد تلقي 15 شخصا أمس الجرعة الثانية من التلقيح ضدّ “كوفيد19، حسب ذات المصدر.