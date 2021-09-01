سعيد يوصي بمواصلة العمل بمبادرة أيام التلقيح المكثف وإيجاد آليات أخرى لتوسيع قاعدة المطعمين ضد فيروس كورونا

أوصى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى استقباله، الأربعاء، المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط، بمواصلة العمل بمبادرة أيام التلقيح المكثف في تنسيق تام بين الصحة المدنية والعسكرية والهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين، وإيجاد آليات أخرى لتوسيع قاعدة المطعمين ضد فيروس كورونا.

ودعا، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى مواصلة التحلّي باليقظة والحذر تحسّبا لاحتمال عودة ارتفاع المؤشر الوبائي بتونس في ظلّ بروز سلالات متحوّرة جديدة في العالم، خاصة عبر مواصلة التزود بجرعات التلاقيح والمعدات الضرورية وتكوين مخزون استراتيجي من مادة الأكسجين مجدّدا شكره لكلّ من ساهم في حسن تنظيم وإنجاح أيام التلقيح المكثّف ضدّ كوفيد-19 في كامل تراب الجمهورية.

وفي هذا الإطار، سيتم، يوم السبت 4 سبتمبر 2021، تنظيم يوم تلقيح مكثّف مخصّص لحاملي السلاح وللمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح يوم 8 أوت 2021.

كما شدّد سعيد، حسب البلاغ، على ضرورة إيلاء المتابعة الضرورية للأمراض الأخرى، والتعجيل بإيجاد حلول تمكّن من تلافي النقص الحاصل على مستوى تزوّد المواطنين ببعض الأدوية.

كما اطلع رئيس الجمهورية على الاستعدادات الجارية على مستوى التحضير للعودة المدرسية والجامعية في جوانبها الصحية، وشدّد على أهميّة شهادة التلقيح ضد كورونا التي سيتم اعتمادها مستقبلا.