بنزرت: حالتا وفاة و143 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت ولاية بنزرت، أمس الثلاثاء، وفاة شخصين وإصابة 143 آخرين بفيروس “كورونا” المستجد ، وفق ما ذكرته عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة، ابتسام بلانكو.

وأضافت ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان اجمالي الوفيات بولاية بنزرت ارتفع الى 1118 حالة منذ بداية انتشار الجائحة الفيروسية، فيما بلغ عدد الإصابات حتى يوم أمس، 28101 إصابة، منها 25108 حالات تعافي.

ولاحظت الدكتورة بلانكو، ان النسبة العامة لايجابية للإصابات استقر، خلال الأسبوعين الأخيرين، عند نسبة 12 بالمائة، بينما لازالت 3 معتمديات تحت وطاة المؤشر الأحمر في علاقة بانتشار الجائحة، وهي كل من معتمدية بنزرت الشمالية بمعدل 467 إصابة على 100 ألف شخص، ومعتمدية ماطر بمعدل 486 إصابة على 100 ألف شخص، ومعتمدية منزل جميل بمعدل 533 إصابة على 100 ألف شخص .

يشار إلى أن نسبة الايواء بأقسام “كوفيد 19” بالجهة المزودة بالاكسجين تبلغ 33.3 بالمائة، بينما تقدر بـ80 بالمائة بالنسبة لأسرة الإنعاش.