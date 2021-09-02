حريق هائل يأتي على 30 هكتار من غابة بنزرت

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية و إدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة من السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ ظهر أمس الأربعاء غرة سبتمبر 2021 في غابة بشاطر القريبة من مدينة بنزرت بعد أن أتى على نحو أكثر من 30 هكتار من من النسيج الغابي المتنوع.
واستمرت عمليات الاطفاء إلى حد ساعات متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس واستعملت خلالها 8 شاحنات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية وإدارة الغابات وآلتين كاسحتين (بيلدوزير) وآلة(تراكس) وعدد من التجهيزات الأخرى .
ولم يخلف الحريق أي خسائر بشرية .