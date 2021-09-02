حريق هائل يأتي على 30 هكتار من غابة بنزرت

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية و إدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة من السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ ظهر أمس الأربعاء غرة سبتمبر 2021 في غابة بشاطر القريبة من مدينة بنزرت بعد أن أتى على نحو أكثر من 30 هكتار من من النسيج الغابي المتنوع.

واستمرت عمليات الاطفاء إلى حد ساعات متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس واستعملت خلالها 8 شاحنات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية وإدارة الغابات وآلتين كاسحتين (بيلدوزير) وآلة(تراكس) وعدد من التجهيزات الأخرى .

ولم يخلف الحريق أي خسائر بشرية .