وزارة الصحة: تسجل 1883 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و 22 حالة وفاة مصرح بها بتاريخ 31 أوت 2021



أفادت وزارة الصحة اليوم الخميس أنه تم بتاريخ 31 أوت الماضي تسجيل 22 حالة وفاة مصرح بها أوليا و 1883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية بتاريخ 31 أوت الماضي بلغت 16ر17 بالمائة ليرتفع بذلك اجمالي حالات الإصابة الى 668051 منذ تاريخ ظهور الوباء في البلاد في 2 مارس 2020

وإجمالي الوفايات الى 23647 حالة وفاة فيما سجلت تونس 622353 شخصا تماثلوا للشفاء

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ بتاريخ الثلاثاء 31 اوت الماضي 67 حالة ليرتفع عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة الى 2599 مريضا وعدد المقيمين بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 504 حالة فيما بلغ عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص 117 حالة