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منظّمة الصحّة العالميّة تدعو الى وقف استعمال الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021/09/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه يعارض “الاستخدام الواسع النطاق للجرعات المعززة” للأشخاص الأصحاء في الوقت الحالي مشددا على الحاجة إلى إيصال جرعات لقاح كوفيد-19إلى البلدان الفقيرة.
وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تصريحاته في برلين، الأربعاء، إلى أن منظمته، التابعة للأمم المتحدة، شهدت الأسبوع الماضي أول انخفاض في الإصابات الجديدة عالميا منذ أكثر من شهرين.

وتابع المسؤول: “من الواضح أن هذا أمر مرحب به جدا، لكنه لا يعني الكثير”، حيث أن العديد من البلدان لا تزال تشهد زيادات حادة في الإصابات و”تفاوتات مروعة” في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ودعا تيدروس إلى وقف استخدام الجرعات المعززة (الثالثة) على الأقل حتى نهاية سبتمبر “للسماح لتلك البلدان المتأخرة في التطعيمات باللحاق بالركب”.

وأوضح أن: “الجرعات الثالثة قد تكون ضرورية للسكان الأكثر عرضة للخطر، حيث يوجد دليل على تضاؤل المناعة في حالات المرض الشديدة”.

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