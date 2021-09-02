نسب تحاليل كورونا الايجابية ليوم 30 أوت الماضي تتراجع الى 15.59 بالمائة

عاجل: “الكنام” يجري تحيينا في المبالغ الماليّة التي يسترجعها المواطن

عاجل: خلاف بين زوجين ينتهي بكيّ الزوجة في مكان حسّاس من جسدها

هام: هذه نسبة التونسيّين الملقّحين ضدّ كورونا

عاجل: اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة

2021/09/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، منذ قليل بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي وفق ما أوردته موزاييك أف أم.

وتعود أطوار حادثة “اقتحام المطار” إلى 15 مارس الماضي، حيث أثار منع مواطنة تونسية من السفر، حالة من الفوضى بمطار تونس قرطاج الدولي، أثارها نواب ائتلاف الكرامة الذين حاولوا تسفير المرأة بالقوة.

وتمّت إحالة المرأة التي مُنعت من السّفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn