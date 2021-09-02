عاجل: اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، منذ قليل بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي وفق ما أوردته موزاييك أف أم.

وتعود أطوار حادثة “اقتحام المطار” إلى 15 مارس الماضي، حيث أثار منع مواطنة تونسية من السفر، حالة من الفوضى بمطار تونس قرطاج الدولي، أثارها نواب ائتلاف الكرامة الذين حاولوا تسفير المرأة بالقوة.

وتمّت إحالة المرأة التي مُنعت من السّفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.