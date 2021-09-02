امكانيّة مقاطعة العودة المدرسيّه.. وهذه التفاصيل

أكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي، اليوم الخميس، أنّه سيتم مناقشة قرار مقاطعة العودة المدرسية خلال ندوة اطارات تُعقد في تطاوين.

وقال القمودي أنّ سيتم كذلك مناقشة مدى جدية المفاوضات مع سلطة الاشراف واستعدادها لتلبية مطالب القطاع المتعلقة بالجوانب الترتيبية والمادية والاجتماعية وضرورة الانتباه إلى الوضع الصعب بالمؤسسات التربوية العمومية و العاملين بها حتى تحافظ على اشعاعها ودورها الريادي.

كما شدد الكاتب العام على ان الغاية من المقاطعة ليست ايقاف الدروس بل تحسين ظروف العمل بالمؤسسات العمومية وان وجدت الجامعة العامة تجاوبا من طرف الوزارة سيتم الغاء المقاطعة و تواصل الدروس بصفة عادية.