تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

وزارة الصحة تدعو غير المسجلين في “إيفاكس” إلى الالتحاق بمراكز التلقيح بداية من يوم غد الخميس

عاجل: راشد الغنّوشي يجمّد عضويّة عماد الحمامي صلب حركة النهضة

عاجل: تعيينات جديدة صلب وزارة الداخليّة

امكانيّة مقاطعة العودة المدرسيّه.. وهذه التفاصيل

2021/09/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي، اليوم الخميس، أنّه سيتم مناقشة قرار مقاطعة العودة المدرسية خلال ندوة اطارات تُعقد في تطاوين.

وقال القمودي أنّ سيتم كذلك مناقشة مدى جدية المفاوضات مع سلطة الاشراف واستعدادها لتلبية مطالب القطاع المتعلقة بالجوانب الترتيبية والمادية والاجتماعية وضرورة الانتباه إلى الوضع الصعب بالمؤسسات التربوية العمومية و العاملين بها حتى تحافظ على اشعاعها ودورها الريادي.

كما شدد الكاتب العام على ان الغاية من المقاطعة ليست ايقاف الدروس بل تحسين ظروف العمل بالمؤسسات العمومية وان وجدت الجامعة العامة تجاوبا من طرف الوزارة سيتم الغاء المقاطعة و تواصل الدروس بصفة عادية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn