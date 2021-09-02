قبلي-كوفيد19: تسجيل 6 وفيات و158 اصابة جديدة خلال الايام الثلاثة الاخيرة

كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي عن تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” خلال الايام الثلاثة الاخيرة، ارتفع بموجبها اجمالي الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى 484 وفاة.

كما رصدت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الخميس، لـ”وات”، 158 اصابة جديدة بالفيروس كُشف اغلبها عن طريق التحاليل السريعة، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 14 ألفا و659 حالة منها 13 ألفا و550 حالة تعاف فيما لا تزال 625 حالة مصنفة نشطة.

واضاف المصدر ذاته ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي خلال الـ14 يوما الاخيرة تراجع الى حدود 369.9 حالة على كل 100 الف ساكن، وهو رقم لم تسجله الجهة منذ قرابة شهرين، مشيرا الى ان التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى حد الان يظهر رصد 3258 اصابة بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 3073 حالة فيما لا تزال 114 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 71 وفاة، كما سجــلت معتمدية قبلي الجنوبية 3022 اصابة تعافت منها 2807 حالة فيما لا تزال 137 حالة مصنفة نشطة مــع تسجيل 78 وفاة.

كما سجلت معتمدية دوز الشمالية 2769 اصابة مؤكدة منها 2596 حالة تعاف فيما لا تزال 55 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 118 وفاة، في حين رصدت بمعتــمدية دوز الجنــوبية 1280 اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى حدود اليوم منها 1169 حالة تعاف و37 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 74 وفاة، اما بمعتمدية سوق الاحد فقد تم احصاء 2716 اصابة منها 2456 حالة تعاف و 158 حالة لا تزال مصنفة نشطة مــع تسجيل 102 وفاة.

وبمعتمدية الفوار تم رصد 1468 اصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء منها 1330 حالة تعاف في حين لا تزال 102 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 36 وفاة، اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم التاكد من 144 حالة ايجابية تعافت منها الى حد الان 119 حالة فيما لا تزال 20 حالة مصنفة نشطة الى جانب تسجيل 5 وفيات بالاضافة الى وجود حالتين اخريين نشطتين لم يتم الى حد ان تحديد مكانهما.