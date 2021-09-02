المنستير: إحداث 29 مركزا متنقلا للتلقيح ضدّ فيروس “كوفيد19”

أحدثت الجهة الصحية بالمنستير 29 مركزا متنقلا للتلقيح ضدّ فيروس “كوفيد19” بمختلف مناطق ولاية المنستير وبلدياتها ال31، إلى جانب المراكز الجهوية القارة للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير، وقصر هلال، والمكنين، وجمال، وذلك لتقريب عملية التلقيح من المواطنين والمواطنات، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وأوضح الببة خلال اجتماع اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، الذي عقد اليوم الخميس بمقر ولاية المنستير، أنّه انطلاقا من 2 سبتمبر الجاري، يمكن لأي مواطن ومواطنة من الشريحة العمرية 18 سنة فما فوق، التوجه بداية من الساعة منتصف نهار كلّ يوم نحو أقرب مركز جهوي للتلقيح لتلقي جرعة لقاح، مع وجوب الاستظهار ببطاقة هوية.

وأكد المدير الجهوي للصحة أنّ الوضع الوبائي بالجهة “حرج، رغم تحسن المؤشرات بالجهة، إذ بلغ عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الفترة مارس 2020-31 أوت 2021 مجموع 35 ألفا و336 حالة شفاء من مجموع 38 ألفا و624 إصابة، وتراجعت الحالات النشطة إلى 2411 حالة نشطة، علاوة على أنّ الحالات المصابة بالفيروس والمقيمة بالمستشفيات والمصحات تقلصت إلى 72 حالة، ولكن نسبة الملقحين بالجرعة الأولى بلغت إلى غاية غرة سبتمبر الجاري 37 فاصل 58 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير”.

وحافظت ولاية المنستير وجميع معتمدياتها على اختطار مرتفع جدّا، بالرغم من تراجع الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة إلى 256 إصابة خلال الأسبوعين المنصرمين وإلى غاية 31 أوت 2021.

وسجل أيضا تراجع في عدد الإصابات بمختلف المعتمديات، باستثناء معتمدية البقالطة التي سجلت ارتفاعا بلغ 605 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأيام ال14 الأخيرة إلى حدّ 31 أوت 2021.

وبلغ مجموع وفيات فيروس كورونا بالجهة الصحية بالمنستير 877 وفاة في الفترة جوان 2020-31 أوت 2021 من بينها 26 وفاة سجلت خلال الأيام ال14 الأخيرة إلى غاية 31 أوت 2021، وفق الإدارة الجهوية للصحة.

وتقرر خلال اجتماع اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تنظيم عمليات بيضاء بمراكز التلقيح وتكثيف تحسيس المواطنين والمواطنات لحثهم على الإقبال على التلقيح، وفق ما أفاد به “وات”، الملحق الإعلامي بولاية المنستير، سامي طرشون.

وكان هذا الاجتماع خصص لمتابعة الوضع الوبائي والاستعداد لتنظيم اليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد19” بعنوان الجرعة الثانية يوم السبت 4 سبتمبر الجاري للفئة العمرية 40 سنة فما فوق الذين تلقوا الجرعة الأولى بتاريخ 08 أوت 2021 والبالغ عددهم 19 ألفا و134 شخصا بولاية المنستير.