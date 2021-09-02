بنزرت: النيران تعاود الاشتعال بغابة بشاطر بمعتمدية بنزرت الجنوبية

عاودت النيران مساء اليوم الخميس الاشتعال من جديد في غابة بشاطر من معتمدية بنزرت الجنوبية، بعد أن كانت فرق الحماية المدنية والغابات وبقية مصالح اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة تمكنت ظهر اليوم من إخمادها، عقب حوالي 20 ساعة من المجهودات الميدانية المضنية، وفق ما أفاد به مراسل “وات”، العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية.

وبين المصدر ذاته أنه تم الليلة بإشراف ميداني من قبل رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة بالولاية، من جديد،وتسخير ثماني شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية والغابات، إلى جانب بقية الآليات المتوفرة للجنة بالمكان، ومنها آلتان (02) كاسحتان، من أجل حصر موقع النيران وضمان عدم امتداده نحو بقية النسيج الغابي القريب، حيث يجري العمل من قبل جميع الأطراف المتدخلة على إطفاء الحريق.د

يذكر أن النيران المشتعلة بهذه الغابة منذ أمس الاربعاء وحتى ظهر الخميس، قد أتت على 25 هكتارا من المساحات الغابية، دون أن تخلف أضرارا بشرية أو في ممتلكات المواطنين.