وزارة الصحة تخصّص 340 مركز تلقيح لتأمين اليوم الرابع لعمليات التلقيح المكثف يوم السّبت 4 سبتمبر الجاري

خصصت وزارة الصحة 340 مركز تلقيح ضد فيروس كوفيد-19، لتأمين اليوم الرابع لعمليات التلقيح المكثّف بكامل تراب الجمهورية المزمع تنفيذه يوم السبت 4 سبتمبر الجاري، نشرت فيها قائمة عشية اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وسيتم، غدا السبت 4 سبتمبر الجاري، تنظيم يوم تلقيح مكثف مخصص لحاملي السلاح وللمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح خلال اليوم الافتتاحي من عمليات التلقيح المكثف الذي جرى يوم 8 أوت 2021.

وإلى غاية غرة سبتمبر الجاري استكمل أكثر من 2 مليون و174 ألف شخص التلقيح مهم أكثر من مليون ونصف شخص استكملوا تلقيحهم بجرعتين.