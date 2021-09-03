نابل: اتخاذ كافة التدابير لإنجاح اليوم الرابع للتلقيح المكثف ضد فيروس “كورونا”

أفادت المديرة الجهوية للصحة بنابل، رجاء مشيرقي محفوظ، اليوم الجمعةن بأنه تم اتخاذ كافة التدابير لإنجاح اليوم الرابع للتلقيح المكثّف ضدّ فيروس “كورونا” المقرر تنظيمه يوم غد السبت والمخصص للفئة العمرية 40 سنة فما فوق ممن تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح يوم 8 أوت الفارط وكذلك الاطارات والعاملين بالمؤسسات التربوية الذين تخلفوا على حملات التلقيح السابقة.

وأشارت مشيرقي في تصريح لـ(وات)، إلى تسجيل بعض الإشكاليات المتعلقة بعدم توفر المتطوعين ومهنيي الصحة بالعدد اللازم لتأمين عملية التلقيح نظرا لتنظيم يوم التلقيح يوم السبت عوضا عن يوم الأحد، مبينة أنه تم التقليص في عدد المراكز المخصصة للتلقيح الى 25 مركزا بمختلف المعتمديات بالإضافة الى استغلال مركز التلقيح القار بمدينة نابل لتفادي هذا الاشكال.

وأضافت أن العدد الجملي للملقحين بولاية نابل بلغ 401 ألفا و947 ملقحا من بينهم 322 ألفا و741 شخصا تلقوا جرعة واحدة، مشيرة إلى أن العدد الجملي من الملقحين يمثل بين 50 و55 بالمائة من الفئة المستهدفة من التلقيح بالجهة.

ودعت المديرة الجهوية للصحة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى يوم 8 أوت الفارط الى التوجه لتلقي الجرعة الثانية من التلقيح حتى في صورة عدم تلقي إرسالية في الغرض، موضحة انه يتعين التوجه الى مركز التلقيح أين تم تلقي الجرعة الأولى.