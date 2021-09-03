إحباط عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة



أحبطت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بنابل، امس 03 عمليّات اجتياز للحدود البحرية خلسة ، وضبطت 31 مجتازا من مختلف ولايات الجمهوريّة بصدد الإبحار خلسة باتجاه أوروبا ،وفق بلاغ صادر عن وزراة الداخلية اليوم الجمعة .

كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بقليبية من حجز قطعة من مخدر القنب الهندي وزورقا مطاطيا بمستودع على ملك صاحب المركب المستغل في إحدى عمليّات الاجتياز.

والقت وحدات الحرس الوطني بصفاقس، على منظم عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة، أصيل الجهة، محل 06 مناشير تفتيش من أجل الاجتياز.

وبينت الوزارة أن النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.