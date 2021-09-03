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سيدي بوزيد: انتفاع 110 آلاف و537 مواطنا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/09/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الثلاثاء، 110 آلاف و537 شخصا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 34 ألفا و38 فردا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغت 172 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل في منظومة “إيفاكس” لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 179 ألفا و437 شخصا، حسب آخر تحيين لمنصة التلاقيح.

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