صفاقس -كوفيد19: ارتفاع ملحوظ في نسق الإصابات بعد رصد 250 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

شهدت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 5 وفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، وارتفاعا ملحوظا في نسق الحالات الايجابية مقارنة بعدد المتعافين، بعد رصد 250 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 41 شخصا، وذلك من ضمن 1278 تحليلا مخبريا انجزت، امس الخميس، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، أي بنسبة تحاليا ايجابية تقدّر بـ 19.56 بالمائة.

وبناء على هذه الحصيلة الجديدة المحينة حول تبيان تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ ، الصادر اليوم الجمعة، عن الإدارة الجهوية للصحة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، إلى 1649 حالة وفاة، والمصابين بالفيروس الى 54 ألفا و060 حالة، من ضمنها 50 ألفا و750 حالة تماثلت للشفاء.

وحول طاقة استيعاب المستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى كوفيد-19 ، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى انه يقيم حاليا 25 مصابا باقسام العناية المركزة، و178 بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل اقامة 31 مصابا بالمصحات الخاصة.

وبخصوص مؤشرات تقدّم الحملة الوطنية ضد “كوفيد19” بجهة صفاقس، كشف تقرير الادارة الجهوية للصحة، الصادر، امس الخميس، ان العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز بالجهة، قد بلغ منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي، 623 ألفا و230 منتفعا.