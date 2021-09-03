القصرين-كوفيد19: رصد 70 وفاة و2000 إصابة خلال الـ14 يوما الأخيرة

سجّلت ولاية القصرين خلال الـ 14 يوما الأخيرة، 70 حالة وفاة جراء وباء ” كورونا ” و2000 اصابة بعدوى الفيروس خلال نفس الفترة، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ، منصف المحمدي.

وأكد المحمدي، اليوم الجمعة، في تصريح لـ(وات)، أن مستوى الاختطار لايزال مرتفعا في 6 معتمديات بالجهة وهي القصرين الكبرى (تضم كل من معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية والزهور)، وحاسي الفريد، وسبيطلة، وسبيبة، ويتجاوز 400 إصابة على كل 100 ألف ساكن، كما لا تزال أسرة الإنعاش مشغولة بنسبة تتراوح بين 80 و100 بالمائة رغم انخفاض المقيمين بأجنحة الأكسجين إلى حدود 50 بالمائة.

وشدّد، في هذا الإطار، على ضرورة توخي الحذر ومواصلة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي نظرا لعدم استقرار الوضع الوبائي بكافة معتمديات الولاية وعدم تحسنه بشكل تام.

وبيّن، من جهة أخرى، أن عدد المنتفعين بالتلاقيح المضادة لـ”كوفيد 19″ بولاية القصرين وصل حاليا إلى 128 ألفا و313 شخصا من الفئة العمرية البالغة 18 سنة فما فوق، اي بنسبة 39 بالمائة، معتبرا هذا الرقم غير مرضي.

ودعا المحمدي جميع المواطنين إلى الإقبال بكثافة على التلاقيح دون تردد حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ويتم تجاوز المحنة الصحية بأخف الأضرار.