المهدية: نسبة إشغال أسرة الإنعاش تنزل إلى 82 بالمائة، مع ارتفاع عدد الحالات النشطة



تراجعت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، الجمعة، إلى 82 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الحالات النشطة (الحاملة لفيروس كورونا المستجد) إلى 2029 حالة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ451 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 101 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل حالتي وفاة لشخصين من معتمديتي سيدي علوان والشابة، وتعافي 94 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 21 بالمهدية و18 بملولش و15 بأولاد الشامخ 14 بقصور الساف و13 بكل من بالجم والسواسي و4 بالشابة وإصابة واحدة بكل من شربان وهبيرة.

وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 24385 إصابة من بينها 21658 حالة شفاء و698 حالة وفاة و2029 حالة نشطة.

وتلقى 600 مواطن، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 175213، من بينهم 94387 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.