تطاوين: تسجيل حالة وفاة و23 اصابة جديدة بفيروس كورونا والمستشفى الجهوي يتلقى أجهزة متطورة

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات ال24 الماضية، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في معتمدية غمراسن.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي، إلى 478 حالة، تتوزع الى 211 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و115 في تطاوين الجنوبية و79 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و16 في البئر الاحمر و12 في الصمار و9 في ذهيبة.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة خلال الساعات نفس الفترة، 23 إصابة جديدة بكوفيد-19، تتوزع الى 08 إصابات في تطاوين الشمالية و07 في غمراسن و04 في البئر الاحمر و10اصابات في بني مهيرة واصابة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية وذهيبة.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية، إلى 12206 إصابة مؤكدة، ويخضع حاليا 10 مصابين للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب واحد بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

يشار إلى أن إحدى الشركات البترولية العاملة في صحراء ولاية تطاوين، قد منحت المستشفى الجهوي بتطاوين، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، عدة أجهزة طبية متطورة بقيمة مائة الف دينار، تم تسليمها أمس الخميس للمستشفى.