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صفاقس: تسجيل 5 وفيات وتراجع في المقابل في مؤشرات انتشار الوباء

2021/09/03 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، في الوقت الذي تتميز فيه الحالة الوبائية بالجهة بتراجع في مؤشرات انتشار الفيروس أي في عدد الإصابات الجديدة ونسبة الإيجابية والتكفل بالمصابين في المؤسسات الاستشفائية.
وتشير البيانات، التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة، إلى تسجيل 250 إصابة جديدة من مجموع 1278 تحليلا منجزا أي بنسبة إيجابية دون 20 بالمائة.
وتراجعت مؤشرات الإيواء الطبي بالمؤسسات الاستشفائية، حيث نزل عدد المصابين المقيمين بقسم “كوفيد أكسيجين” إلى 178 (بعد أن كان يفوق المائتي شخص في الأيام الماضية)، وتراجع عدد المصابين المقيمين بقسم الإنعاش تراجعا طفيفا حيث نزل إلى 25 مصابا بعد أن استقر لمدة طويلة في مستوى الطاقة القصوى للمستشفيات والمقدرة بحوالي 30 مصابا، ونزل عدد المقيمين بالمصحات الخاصة إلى 31 مصابا بعد أن كان في مستوى الخمسين مصابا.
جدير بالذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في ولاية صفاقس بلغ على حد الآن 1649 حالة وفاة وإجمالي المصابين فاق 54 ألف شخص (على مجموع 200 ألف تحليل) وإجمالي المتعافين من الوباء فاق 50 ألف شخص.

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