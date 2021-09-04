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الاتحاد يرفض دعوة السفارة الأمريكيّة: الطبوبي على الخط

2021/09/04 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال الأمين العام للاتحاد الشغل نورالدين للطبوبي، اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، أن المنظمة الشغيلة ستظل الرقم الصعب أمام كل الحكومات اللاوطنية وسيظل الاتحاد الشجرة التي تظلل على الجميع.

وأوضح الطبوبي، خلال إشرافه على تكريم أبناء النقابين بسوسة، بخصوص رفض الاتحاد قبول دعوة السفارة الأمريكية للقاء وفد من الكونغرس لمناقشة الشأن الداخلي، قائلا: “إللي يحب يقابلنا عنا عنوان صحيح متاع الاتحاد وعمرنا لا نمشيوا للسفارات”.

وأضاف: “كل الشعوب أدرى بإصلاحاتها وبخصوصياتها …نتعاركوا ونختلفوا مع بعضنا لهنا في إطار رؤية إصلاحية تونسية، مشددا على أن القرار الوطني لا فيه لاشراء ولا بيع”، وفق ما نقلته موازييك.

كما أكد الطبوبي أن المنظمة الشغيلة منفتحة على كل الآراء في ضوابط وحدود معينة.

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