سليانة: تطعيم 7790 شخصا ضد “كوفيد 19” في اليوم المكثف الرابع للتلقيح

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقّوا التلقيح ضد وباء “كوفيد-19″، اليوم السبت، الموافق لليوم الوطني الرابع المكثّف للتلقيح، 7790 شخصا، موزعين بين 7252 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، و538 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، عادل الحدادي.

وأضاف في تصريح لـ”وات”، أن عدد المطعّمين ضد الفيروس، يتوزع حسب المعتمديات الى 453 شخصا تلقوا الجرعة الثانية و104 آخرين تلقوا الجرعة الأولى بمعتمدية الروحية، و720 تلقوا الجرعة الثانية و4 تلقوا الجرعة الأولى بكسرى، و1343 تلقوا الجرعة الثانية و68 تلقوا الجرعة الأولى بمكثر، و766 شخصا تلقوا الجرعة الثانية و57 شخصا تلقوا الجرعة الأولى بمعتمدية سليانة الشمالية، و177 تلقوا الجرعة الثانية و29 تلقوا الجرعة الأولى بالمركز الجهوي القار، و1081 تلقوا الجرعة الثانية و81 تلقوا الجرعة الأولى بمعتمدية سليانة الجنوبية، و698 تلقوا الجرعة الثانية و9 تلقوا الجرعة الأولى ببرقو.

وأضاف، إن الإحصائيات كشفت أيضا عن تلقي 358 تلقوا الجرعة الثانية و36 تلقوا الجرعة الأولى ببوعرادة، و108 تلقوا الجرعة الثانية و20 تلقوا الجرعة الأولى بالعروسة، و512 تلقوا الجرعة الثانية و60 تلقوا الجرعة الأولى بالكريب، و247 تلقوا الجرعة الثانية و13 تلقوا الجرعة الأولى بسيدي بورويس، و809 تلقوا الجرعة الثانية و57 تلقوا الجرعة الأولى بقعفور.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد وباء “كوفيد-19” خلال اليوم المكثف الأول للتلقيح بلغ بالجهة 10010 أشخاص.