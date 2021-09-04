رصد 2209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 2 سبتمبر الجاري

بلغت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا المستجد بتاريخ 2 سبتمبر الجاري 17,15 بالمائة مسجلة 2209 حالة إصابة جديدة إثر إجراء 12880 تحليل مخبري، حسب بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الصحة.

وارتفع عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فيفري 2020 إلى حدود 2 سبتمبر الجاري إلى 672236 إصابة، في المقابل وصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس خلال الفترة المذكورة إلى 632806 معافا.

وعلى مستوى الوفيات ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا إلى حدود 2 سبتمبر الجاري إلى 23773 حالة وفاة، مع تسجيل 16 حالة وفاة مصرح أوليا يوم 2 سبتمبر فضلا عن تسجيل 47 حالة وفاة لم يقع التصريح عليها في الإبان قبل نفس التاريخ.

وبالنسبة إلى عدد المرضى المتعهد بهم في المستشفيات والمصحات الخاصة إلى حدود 2 سبتمبر الجاري فقد بلغ 2534 مريضا وذلك بعد التكفل بعلاج 63 مريضا جديدا بتاريخ 2 سبتمبر الجاري.

وارتفع عدد المرضى المقيمين بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري إلى 490 مريضا، في حين بلغ عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص 105 حالة.