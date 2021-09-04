المنستير: تلقيح 12 ألفا و890 شخصا ضد فيروس “كورونا” إلى غاية الثالثة بعد الزوال

ارتفع عدد الملقحين في اليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد-19” بعنوان الجرعة الثانية، وذلك إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم بولاية المنستير، إلى 12 ألفا و890 شخصا، أي بنسبة 64 فاصل 7 في المائة من مجموع 19 ألفا و134 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح يوم 8 أوت الفارط، وفق إحصائيات قاعة العمليات بمقر الولاية.

وذكرت الناظرة العامة بالمركز الجهوي عدد1 بالمنستير للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير، نادرة بشير، لـ(وات)، بأنّ نسبة الإقبال اليوم كانت طيّبة، مشيرة إلى انه تم توجيه ألفين و46 دعوة إلى الأشخاص الذين لقحوا يوم 8 أوت الماضي، لتلقي اليوم الجرعة الثانية من التلقيح.

من جانبه، أفاد مدير المستشفى الجهوي د. امحمد بن صالح بالمكنين، فتحي فقيرة، لـ(وات)، بأنّهم لقحوا إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال أكثر من 50 في المائة من المدعوين للتلقيح بمركزسعيد أبوبكر بالمكنين، وبالمركز الجهوي عدد3، والبالغ عددهم 3200 شخصا، علاوة على الأشخاص الذين تخلفوا عن التلقيح من مؤسسات التربية والتعليم العالي، وقد تلقي من هذه الشريحة إلى غاية الواحدة بعد الزوال 41 شخصا الجرعة الأولى وقرابة الألف و700 شخص الجرعة الثانية.

وذكر رئيس المركز الجهوي عدد3 بالمكنين للتلقيح ضدّ “كوفيد19″، الدكتور الهادي المجدوب، أنّ عدد الأشخاص المبرمج تلقيحهم على مستوى هذا المركز، يقدر بـ742 شخصا، ونه أمكنهم إلى غاية الواحدة بعد الزوال، تلقيح 530 شخصا، مسجلين إقبالا طيّبا في العموم، مقابل عدم توافد رجال التعليم على المركز، وفق تعبيره.