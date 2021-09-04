المنستير: القبض على مجموعة من الأشخاص بجمال من أجل استعمال سلاح ناري بدون رخصة والمتاجرة فيه

قبضت وحدات الأمن الوطني التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجمال بولاية المنستير، أمس الجمعة، وبإذن من النيابة العمومية، على مجموعة من الأشخاص من أجل استعمال سلاح ناري بدون رخصة والمتاجرة فيه، وحجزت بالتعاون مع منطقة الأمن الوطني بالمهدية بندقية صيد بدون رخصة مخبأة بولاية المهدية، وفق مصدر أمني.

من ناحية أخرى، أسفرت حملة أمنية لمقاومة الانتصاب الفوضوي بمدينة جمال، نظمّتها غرة سبتمبر الجاري منطقة الأمن الوطني بجمال بمشاركة مختلف وحداتها معزّزة بمصلحة الطريق العمومي بالمنستير، والنظام العام بالمنستير، وشرطة النجدة بالمنستير، والفرقة الجهوية لبلدية المنستير، عن إزالة 30 نقطة انتصاب فوضوي، وحجز 20 آلة وزن، و60 صندوق بلاستيكي كبير الحجم، و25 عارضة حديدية، و10 لوحات إشهار، و5 واقيات شمسية، و10 طاولات بلاستيكية، و12 هيكل حديدي لواقيات محلات “تيندا”، و4 آلات تبريد، و3 مشاوي حديدية كبيرة الحجم، و27 محفظة مدرسية.

كما حجزت حوالي 200 كلغ من البطيخ، وحررت 8 مخالفات صحية علاوة على إيقاف 3 أشخاص مفتش عنهم، حسب ذات المصدر.

وإثر كمين، ألقت منطقة الأمن الوطني بجمال وفرقة الشرطة العدلية بجمال وفرقة شرطة النجدة بجمال القبض، منذ 3 أيام، على شخص صادرة في شأنه 8 مناشير تفتيش من أجل قضايا مختلفة.