تطاوين: تسجيل أعلى نسبة إقبال خلال اليوم الرابع للتلقيح المكثف ضد فيروس “كورونا” وتلقي 75,17 بالمائة من المدعوين جرعتهم الثانية من اللقاح

بلغ، مساء اليوم السبت، عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” بالمراكز المحلية الـ8 في معتمديات ولاية تطاوين، 990 مواطنا ومواطنة من جملة 1317 مدعوا عبر الارساليات القصيرة، اي ما يعادل 75,17 بالمائة.

وقد تصدرت معتمدية رمادة أعلى نسبة إقبال، حيث بلغت 89,69 بالمائة، تليها معتمدية بني مهيرة بنسبة 87,69 بالمائة.

وسجلت الادارة الجهوية للصحة، التي نظمت هذه الحملة بالتعاون مع الصحة العسكرية ومكونات المجتمع المدني بذات المناسبة، إقبال 112 مواطنا تلقوا الجرعة الاولى من اسلاك التعليم التابعين لوزارتي التربية والتعليم العالي والعاملين في قطاع التكوين المهني.

وتعتبر نسبة الاقبال في اليوم الرابع للتلقيح المكثف، من أحسن النسب التي سجلتها الادارة الجهوية الى حد الان، وفق الاحصائيات الصادرة عنها.