تصفيات كاس العالم 2022 (المجموعة 2 الجولة 2) : المنتخب التونسي يتحول صباح غد الى زامبيا

سيُسافر المنتخب الوطني، صباح غد الأحد إلى زامبيا في رحلة مباشرة لخوض مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية، في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022، يوم الثلاثاء القادم مع المنتخب الزامبي.

وتم اليوم السبتفي البرنامج الاعدادي التركيز، على مساعدة اللاعبين على استعادة الانتعاشة البدنية بعد المجهود الذي بُذلوه يوم الجمعة خلال المقابلة الأولى ضد منتخب غينيا الاستوائية بملعب رادس والتي حسمها المنتخب الوطني 3ـ0.

وتدرب اللاعبون الذين شاركوا في اللقاء، في مقر الإقامة حيث خضع جميعهم إلى برنامج خاص لإزالة الإرهاق بإشراف الجهاز الطبي.

فيما تدرب بقية اللاعبين بشكل طبيعي بالملعب الأولمبي بالمنزه .