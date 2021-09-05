مدنين: 6 حالات وفاة منها حالة وفاة الإطار طبي و87 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية مدنين، أمس السبت، 6 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، من بينها حالة وفاة لطبيبة دون سن الخمسين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1063 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وأوضح مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، أن الطبيبة المتوفاة كانت تباشر عملها بالمستشفى الجهوي ببن قردان، لتكون ثاني حالة وفاة في صفوف الاسرة الصحية بهذا المستشفى في غضون اسبوعين، وثالث حالة وفاة في القطاع منذ ظهور الوباء، الى جانب 3 من متقاعدي القطاع.

واوضح في تصريح أفاد به (وات)، انه يتواصل التقصي لمعرفة ما اذا كانت هذه الطبيبة قد تلقت اللقاح ضد فيروس “كورونا”، وهو امر مهم يستوجب التثبت حوله، وفق قوله.

من جانب آخر، سجلت الجهة 87 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”، منها 29 اصابة بجرجيس، و18 بحومة السوق، و15 بمدنين الشمالية، و10 بمدنين الجنوبية، و8 اصابات بميدون، و3 بكل من اجيم وبن قردان، واصابة واحدة بسيدي مخلوف، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 31281 اصابة.

وارتفعت حالات الشفاء الى 28998 حالة، بتسجيل 178 حالة شفاء جديدة توزعت بين 38 بجرجيس، و34 بمدنين الشمالية، و29 بحومة السوق، و20 بمدنين بمدنين الجنوبية، و18 حالة شفاء ببن قردان، و16 بميدون، و13 باجيم، و7 حالات شفاء ببني خداش، و3 بسيدي مخلوف.

وحول وضعية المؤسسات الصحية، افاد الدكتور زيد، بان المصحات الخاصة تشهد اريحية على مستوى اسرة الاكسيجين والانعاش، في حين تشهد المستشفيات العمومية عودة الضغط على مستوى اسرة الاكسيجين، بعد تراجع لفترة لتصل نسبة الاشغال بها الى 64 فاصل 9 بالمائة، مقابل نسبة 100 بالمائة في اقسام الانعاش التي لا زالت تعيش حالة من الضغط.