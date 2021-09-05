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افروباسكيت 2021 : المنتخب التونسي يحافظ على لقبه الافريقي بفوزه في النهائي على نظيره الايفواري 78-75

2021/09/05 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


حافظ المنتخب التونسي لكرة السلة على لقبه القاري بعد تغلبه على نظيره الايفواري 78-75 في مباراة الدور النهائي للبطولة الافريقية للامم (افروباسكيت) التي اقيمت يوم الاحد بالعاصمة الرواندية كيغالي.
واستحق المنتخب التونسي هذا التتويج بالنظر للمشوار الرائع الذي قطعه على امتداد المسابقة بفوزه على جميع منافسيه متخطيا في الدور الاول غينيا 82-46 ومصر 87-81 وجمهورية افريقيا الوسطى 68-51 قبل ان يزيح في الدور ربع النهائي جنوب السودان 80-65 وفي الدور نصف النهائي الراس الاخضر 75-65.
وهو اللقب الافريقي الثالث من نوعه لكرة السلة التونسية في مسابقة الافروباسكيت بعد نسخة 2011 في مدغشقر ونسخة 2017 التي اقيمت شراكة بين السنغال وتونس. وتبقى انغولا اكثر المنتخبات تتويجا ب11 لقبا متبوعة بمصر والسنغال ب5 القاب ثم تونس ب3 القاب فجمهورية افريقيا الوسطى وكوت ديفوار بلقبين ونيجيريا والمغرب بلقب واحد لكل منهما.
يذكر ان المنتخب السنغالي تحصل في وقت سابق على المركز الثالث بفوزه في المباراة الترتيبية على منتخب الراس الاخضر 86-73.

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