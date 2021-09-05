المنستير: تلقيح الذين تخلفوا عن اليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد19”

تواصلت اليوم الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد على مستوى المراكز الجهوية القارة في الجهة الصحية بالمنستير مع استكمال تلقيح الأشخاص الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح يوم 8 أوت الماضي وتخلّفوا أمس عن موعدهم خلال اليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد19” وتوافدوا اليوم على مراكز التلقيح الجهوية وفق ما ذكره لــ(وات) رئيس المركز الجهوي عدد3 بالمكنين للتلقيح ضدّ “كوفيد19” الدكتور الهادي المجدوب.

وأوضح الهادي المجدوب أنّ الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح يوم 8 أوت 2021 وتخلّفوا أمس خلال اليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثّف ضدّ فيروس “كوفيد19” وقع اليوم قبولهم وتلقيحهم باعتبار أنّه أمكنهم الولوج إلى المنظومة المخصصة لهؤلاء، مضيفا أنّهم انطلقوا بداية من منتصف النهار في عملية التلقيح لفائدة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق حيث سيقع استعمال لقاح “كورونافاك” للشريحة العمرية 18-39 سنة، ولقاح “استرازينكا” للشريحة العمرية 40 سنة فما فوق.

وأفاد أنّ عدد الأشخاص الذين وجهت لهم دعوة للتوجه اليوم نحو المركز الجهوي عدد3 بالمكنين للتلقيح ضدّ “كوفيد19” لتلقي التلقيح ألف و190 شخصا ويقع استعمال التلقيح “جنسون” أو “استرازينيكا” حسب الفئة العمرية.

وسجل مركز المكنين اليوم وإلى غاية الساعة 11 صباحا تلقيح مجموع 147 شخصا بالجرعة الأولى في حين بلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا جرعة تلقيح بالمركز الجهوي عدد4 بالمكنين للتلقيح ضدّ “كوفيد19” منذ 22 ماي المنصرم وإلى غاية اليوم على الساعة 11 صباحا جملة 44 الفا و54 شخصا من مجموع 57 ألفا و851 شخصا وجهت لهم دعوة لتلقي التلقيح.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح 28 الفا و925 شخصا، والجرعة الثانية 15 ألفا و129 شخصا وذلك بدون احتساب الأشخاص الذين وقع تلقيحهم خلال حملات التلقيح أثناء الأيام الوطنية للتلقيح المكثف بمعهد سعيد بوبكر بالمكنين حسب الهادي المجدوب.

وأفادت من جهتها الناظرة العامة للدائرة الصحية بالمنستير وناظرة المركز الجهوي عدد1 بالمنستير للتلقيح ضدّ “كوفيد19” نادرة بشير أنّ عدد الذين وجهت لهم الدعوة للتوجه اليوم نحو المركز الجهوي عدد1 بالمنستير لتلقي جرعة تلقيح ألفين و160 شخصا وأمكن إلى غاية منتصف النهار تلقيح 350 شخصا علاوة على تلقيح منذ الصباح وإلى غاية منتصف النهار 68 شخصا بالجرعة الثانية بالنسبة إلى الذين تلقوا جرعتهم الأولى يوم 8 أوت الماضي وتخلّفوا أمس عن موعدهم.

وبلغ مجموع الذين تلقوا جرعة تلقيح بالمركز الجهوي عدد1 بالمنستير للتلقيح ضدّ “كوفيد19” منذ انطلاقه يوم 13 مارس الماضي وإلى غاية منتصف النهار اليوم قرابة 130 ألف شخص حسب نادرة بشير.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير إلى غاية يوم أمس على الساعة الخامسة مساء تلقيح مجموع 228 ألفا و643 شخصا بالجرعة الأولى للتلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد أي 38 فاصل صفر 2 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير وفق الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.