عاجل: اطلاق سراح الساعدي القذافي ونقله في طائرة خاصة الى تركيا

وكالات_ وصلت طائرة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، ليل الأحد/الاثنين، إلى تركيا بعد الإفراج عنه رسميا.

وذكرت مصادر إعلامية أن الطائرة وصلت فجر اليوم إلى إسطنبول التركية.

في وقت سابق، قالت مصادر من تيار القذافي إن الساعدي غادر ليبيا عبر طائرة متجهة إلى إسطنبول.

وأضاف أن “عملية الإفراج جاءت بناء على جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع مع قبيلة القذافي بشأن الاتفاق للإفراج على الساعدي وتوجهه إلى تركيا، وذلك تنفيذا لحكم براءة من التهم المنسوبة إليه.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إنها أفرجت عن الساعدي القذافي وسلمته إلى عائلته.