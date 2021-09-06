صفاقس: تسجيل 6 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و237 حالة شفاء في ال24 ساعة الماضية

أحصت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 6 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، و176 حالة إيجابية جديدة (على مجموع 873 تحليلا أي بنسبة إيجابية تقارب 20 بالمائة)، كما سجلت 237 حالة شفاء إضافية من الوباء بحسب ما جاء في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الاثنين.

وتشير الإحصائيات، إلى أن 161 مصابا بالفيروس يقيمون حاليا بأقسام “كوفيد أكسيجين” في المستشفيات العمومية، و23 مصابا بأقسام العناية المركزة، و27 مصابا بالمصحات الخاصة.

كما تشير، إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بلغت 1659 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة إلى اليوم، وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة بلغ 54562 حالة وإجمالي المتعافين بلغ 51483 حالة، في حين فاق عدد التحاليل المنجزة لتقصي الوباء 201 ألف تحليل.