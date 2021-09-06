وزارة التربية تنظم دورات تكوينية لفائدة 4096 نواب المرحلة الابتدائية و الأعوان الوقتيين صنف “أ2 ” بالمرحلة الإعدادية والثانوية

تنظم وزارة التربية من 2 سبتمبر الى 13 سبتمبر الجاري دورات تكوينية لفائدة 4096 نواب المرحلة الابتدائية ومن الأعوان الوقتيين صنف “أ2 ” بالمرحلة الإعدادية والثانوية دفعة 2021، وفق ما كشفت عنه المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري.

و أوضحت العياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن هذه الدورات التكوينية تستهدف 2626 من نواب المرحلة الابتدائية و 1470 من الأعوان الوقتيين صنف “أ2 ” بالمرحلة الإعدادية والثانوية ، وتندرج في اطار تسوية وضعياتهم المهنية وتهدف الى تهيئتهم للعودة المدرسية الحالية وتدريبهم على مناهج تعليمية موحدة .

وتشرف اطارات التفقد البيداغوجي على تأمين هذه الدورات التدريبية التي وقع تنظيمها بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات جميع فروعه الجوية و بالمركز الدولي للتكوين و التجديد البيداغوجي و بجميع مدارس مهن التربية، وفق العياري.