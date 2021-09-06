عاجل: تطعيم 60 تلميذا بجرعات مركّزة من “فايزر” .. والأولياء يتوجّهون الى القضاء

هام: بيع الأدوات المدرسيّة بسعر التكلفة بالمساحات التجاريّة الكبرى بداية من هذا التاريخ

وزارة الصحة: تسجيل 1144 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بتاريخ 4 سبتمبر الجاري

عاجل: المكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة يستنكر تواصل الاجراءات الاستثنائية

طلبة: بطاقات الدفع الإلكتروني متوفرة بمكاتب البريد التونسي

2021/09/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد البريد التونسي في بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين، أنه وفربطاقات الدفع الإلكتروني بمكاتب البريد لتمكين كافة الطلبة القدامى والناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا 2021 ، من القيام بعمليات خلاص الخدمات الجامعية

وتشمل هذه العماليات التسجيل عن بعد وخلاص معاليم السكن الجامعي وتنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية بالنسبة إلى السنة الجامعية 2021/2022
وجاء في البلاغ ، أنه بالإضافة إلى خلاص كل العمليات ذات العلاقة بالعودة الجامعية، تمكن بطاقات الدفع الإلكتروني الطلبة من التمتع بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى على غرار الخلاص عبر تطبيقات الهاتف الجوال للبريد التونسي واستلام الأموال المتأتية من تحويلات بنكية أو بريدية، إلى جانب دفع قيمة المشتريات من السلع والخدمات عبر الألات الطرفية لدى التجار وعن طريق شبكة الأنترنات والسحب أيضا نقدا بالموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية

كما يضع البريد التونسي على ذمة الطلبة مركز النداء 1828 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالعودة الجامعية 2021/2022

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn