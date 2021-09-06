طلبة: بطاقات الدفع الإلكتروني متوفرة بمكاتب البريد التونسي

أفاد البريد التونسي في بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين، أنه وفربطاقات الدفع الإلكتروني بمكاتب البريد لتمكين كافة الطلبة القدامى والناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا 2021 ، من القيام بعمليات خلاص الخدمات الجامعية

وتشمل هذه العماليات التسجيل عن بعد وخلاص معاليم السكن الجامعي وتنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية بالنسبة إلى السنة الجامعية 2021/2022

وجاء في البلاغ ، أنه بالإضافة إلى خلاص كل العمليات ذات العلاقة بالعودة الجامعية، تمكن بطاقات الدفع الإلكتروني الطلبة من التمتع بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى على غرار الخلاص عبر تطبيقات الهاتف الجوال للبريد التونسي واستلام الأموال المتأتية من تحويلات بنكية أو بريدية، إلى جانب دفع قيمة المشتريات من السلع والخدمات عبر الألات الطرفية لدى التجار وعن طريق شبكة الأنترنات والسحب أيضا نقدا بالموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية

كما يضع البريد التونسي على ذمة الطلبة مركز النداء 1828 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالعودة الجامعية 2021/2022