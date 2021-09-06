عاجل: امكانيّة تكوين حزب جديد على أنقاض النهضة

أوضح القيادي في حركة النهضة، المجمدة عضويته، عماد الحمامي، أن إمكانية تأسيس حزب جديد على أنقاض حركة النهضة واردة، وفق قوله

وطالب أعضاء الحزب بانعقاد مؤتمر الحركة في الأسابيع القادمة داعيين إلى تغييرات عميقة في قيادة النهضة، أو أنهم سيلجؤون إلى اختيار بديل، وفق المصدر ذاته.

واعتبر الحمامي، في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أنه كان من الأجدر رحيل راشد الغنوشي عن قيادة الحركة باعتباره استكمل الدورتين منذ ماي 2020.

وتابع القيادي بالحركة القول “كان على الغنوشي الانسحاب من رئاسة البرلمان من الباب الكبير إلا أنه فوّت الفرصة”.