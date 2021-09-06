توننداكس يتراجع الاثنين عند الاغلاق بنسبة 34ر0 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة تونس للاوراق المالية توننداكس، حصة الاثنين، على تراجع بنسبة 34ر0 بالمائة ليبلغ 7321 نقطة وسط تداولات في حدود 2ر3 مليون دينار وفق بيانات بورصة تونس .

واستحوذت الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين، على 739ر0 مليون دينار من اجمالي التداولات ضمن جلسة شهدت تداول اكثر من 292 الف سهم ونشاطا مسجلا على مستوى أسهم 48 شركة من مجموع 79 شركة مدرجة.

وتصدر سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة ، قائمة الارتفاعات ، بنسبة 08ر4 بالمائة ليقفل على سعر 510ر0 دينار متبوعا بسهمي التونسية للتامين واعادة التامين بنسبة 76ر3 بالمائة و سعر 124 دينار و النقل بواسطة الانانيب بنسبة 92ر1 بالمائة وسعر 180ر12 دينار.

وتراجع سهم العصرية للخزف بنسبة 37ر3 بالمائة ليقفل على سعر 860ر0 دينار متبوعا بسهمي قرطاج للاسمنت بنسبة 56ر2 بالمائة وسعر 520ر1 دينار والاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 53ر2 بالمائة وسعر 180ر16 دينار.