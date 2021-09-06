المنستير: حالة وفاة و137 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” المستجد خلال يومين

سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، حالة وفاة جديدة و137 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” يومي 3 و4 سبتمبر الجاري، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 880 وفاة، والإصابات إلى 38 ألفا و946 إصابة، وذلك منذ بداية ظهور الجائحة في مارس 2020، وفق ما أعلنت عنه اليوم الإدارة الجهوية للصحة.

وشهدت الجهة، في المقابل، تراجعا في الحالات النشطة إلى ألفين و211 حالة نشطة، مقابل ألفين و277 حالة نشطة إلى غاية 3 سبتمبر الجاري. وانخفض عدد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 72 حالة، مقابل 77 حالة إلى حدّ 3 سبتمبر الجاري. وتراجعت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى 28 فاصل 2 في المائة إلى غاية 4 سبتمبر الجاري.

وحافظت ولاية المنستير منذ أكثر من شهرين على نسق تراجع الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن مسجلة خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 4 سبتمبر الجاري، 211 إصابة، لكنها ظلت رغم ذلك مصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا.

وتشهد 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بالجهة خلال ذات الفترة، تراجعا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن تراوح بين 72 إصابة بالساحلين، و283 إصابة بالوردانين. وتسجل في المقابل معتمدية البقالطة تطورا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بلغ 629 إصابة. وتصنف جميع المعتمديات ذات اختطار مرتفع جدّا باستثناء معتمدية الساحلين ذات مستوى اختطار مرتفع.

وتطورت، من ناحية أخرى، حالات التعافي من فيروس “كورونا” المستجد بالجهة الصحية بالمنستير في الفترة مارس 2020-4 سبتمبر 2021، إلى 35 ألفا و855 حالة تعافي، منها 252 حالة شفاء إضافية مسجلة يومي 3 و4 سبتمبر الجاري.