جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها تصريح عضو الحملة الوطنية للتلقيح حول امكانية اعتماد جرعة ثالثة من التلقيح في تونس واردة واليوم الحسم في مقاطعة العودة المدرسية من عدمها اضافة الى لبنانيون يجتاحون جزيرة قبرص هربا من جحيم الازمة في بلادهم .

وقد اورد موقع اذاعة “اكسبريس اف ام ” تصريحا لعضو الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا انيس قلوز ،افاد فيه ان امكانية اعتماد الجرعة الثالثة من التلقيح في تونس واردة وبصدد الدرس .

واوضح قلوز ، في برنامج “اكسبريسو ” ،ان المنظمة العالمية للصحة اكدت ان امكانية اعتماد الجرعة الثالثة واردة ولكنها تتطلب اثباتات علمية اكثر ،مشيرا الى ان بعض البلدان انطلقت في اعتماد الجرعة الثالثة من التلقيح بالنسبة للاشخاص الذين لديهم مشاكل في المناعة “.

واضاف موقع اذاعة “موزاييك ” ان الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي تعقد اليوم اجتمعا برئاسة الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي للحسم في المسالة المتعلقة بمقاطعة العودة المدرسية المقررة يوم 15 سبتمبر من عدمها.

وتطرق موقع “راديو ماد ” الى مداخلة لسعد اليعقوبي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الذي اكد فيها ان 300 الف تلميذ لقحوا ولم نهسجل اي طارىء او اشكال صحي ، داعيا الاولياء الى حث ابنائهم على الاقبال على التلقيح .

واوضح المتحدث، ان قرار اللجنة العلمية ووزارة الصحة تلقيح الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة شريطة موافقة اوليائهم هو قرار ايجابي يشير الى خطوة نحو تلقيح جزء مهم من التلاميذ في المستوى الثانوي ،وان وزارة التربية اثبتت قدرتها على تامين عملية التلقيح .

وشدد اليعقوبي ، على التلقيح ايايم التسجيل وان التلقيح المكثف في صفوف التلاميذ من سن 12 سنة فما لافوق يغلق الباب نهائيا امام فكرة العودةت من جديد الى التدريس بنظام الافواج ،مبينا ان استعادة وتيرة النشاط العادي للحياة الطبيعية يفرض تلقي التلقيح ضد كورونا .

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان حملة التلقيح بولاية منوبة انطلقت اليوم الثلاثاء والتي تخص القوات الحاملة للسلاح وسط توقعات بتطعيم 2300 عون بالجرعة الاولى من التلقيح ضد فيروس كورونا من المسجلين وغير المسجلين بمنظومة “ايفاكس” وذلك حسب ما اكدته المديرة الجهوية للصحة بمنوبة هاجر الميساوي .

وافادت الميساوي ،انه تم تنظيم حملات تلقيح متنقلة بالمناطق الريفية بالتعاون مع منظمة “اطباء بلا حدود ” واطلاق حملة متنقلة للتطعيم عبر سيارات الاسعاف التي تجول في المناطق الريفية لتطعيم عمال وعاملات الفلاحة من 18 عاما فما فوق .

وفي اخبار العالم، نقل موقع اذاعة “موزاييك ” ان مئات اللبنانيين قطعوا خلال الاشهر الماضية المئتي كيلومترا جوا التي تفصل بين بلادهم وجزيرة قبرص ليستقروا فيها ولو مؤقتا ،هربا من جحيم الازمة في بلادهم حيث انقطاع الكهرباء وشح الوقود والاودية وانسداد الافق .