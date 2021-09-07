اتصالات تونس وإيناكتوس تونس شراكة استراتيجية قويّة من أجل التغيير الاجتماعي والاقتصادي

يواصل المشغل الوطني للاتصالات تأكيد دعمه القويّ لجهود النسيج الجمعياتي الهادف للتوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس.

وتمثل الشراكة المثمرة القائمة منذ 2019 بين اتصالات تونس ومنظمة “إيناكتوس تونس” مثالا جيّدا على التزام الشركة بتوظيف خبرتها التكنولوجية لتعزيز مساهمة المخترعين وباعثي المشاريع الشبان في استنباط حلول تكنولوجية مجدّدة تجيب على حاجيات تونس الاجتماعية والاقتصادية في شتى المجالات.

وقد تميزت هذه الشراكة بالتنظيم المشترك خلال شهر جويلية 2019 لمسابقة أولى تحت شعار “التكنولوجيا من أجل الصالح الاجتماعي” والتي كانت مخصصة للشباب أصحاب الأفكار ورجال الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من بين الراغبين في تطوير أو تنفيذ مشاريع وحلول تكنولوجية مبتكرة ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية وتفي بأحد أهداف التنمية المستدامة في تونس.

ووفاءً لتقاليدها الراسخة ومسؤوليتها الاجتماعية الثابتة، أعلنت اتصالات تونس مؤخرا عن دعمها للنسخة الثانية من مسابقة Enactus Tunisie Race تحت شعار التكنولوجيا من أجل كوفيد .«Tech4COVID»

ومن هذا المنطلق ستخصص هذه المسابقة المرموقة هذا العام للحلول التكنولوجية والمشاريع التي تجيب على القضايا المتعلقة بجائحة كورونا بما يؤكد مجددا التزام اتصالات تونس بدعم الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة الأزمة الصحية التي تمرّ بها البلاد.

هي إذا قصّة شراكة استراتيجية قويّة بين المشغل التاريخي “اتصالات تونس” ومنظمة ريادة الأعمال الاجتماعية “إيناكتوس تونس” تقيم الدليل على أهمية الاستثمار في ذكاء الشباب التونسي والإمكانيات الكبيرة التي توفرها تكنولوجيات الاتصال لتحقيق التغييرات المجتمعية والاقتصادية المنشودة.