قبلي: جلسة عمل للنظر في سبل تفعيل قرار الترفيع في راسمال شركة البيئة والغراسات والبستنة

خصصت جلسة العمل التي انعقدت ظهر امس الاثنين بمقر ولاية قبلي للنظر في مسالة الترفيع في راسمال شركة البيئة والغراسات والبستنة بالجهة من اجل ضمان استمرارية نشاط هذا المرفق الذي يوفر مواطن شغل لقرابة 600 شخص من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة

واوضح الرئيس المدير العام لشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي “زياد البكري” ل(وات) ان هذه الجلسة التي اشرف عليها والي الجهة بحضور ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل، خصصت للنظر في سبل تفعيل قرار الترفيع في راسمال الشركة الى حدود 5 ملايين دينار والذي تضمنه محضر الجلسة الخارقة للعادة التي تم عقدها في شهر افريل المنقضي

واضاف البكري ان الشركة لم تتحصل منذ تاريخ الاتفاق، سوى على مناب المجلس الجهوي بقبلي والمقدر بمليون و850 الف دينار والذي مكنها من الانطلاق في انجاز برنامجها الوظيفي بداية من شهر افريل الماضي، في حين لم تحول كل من الشركة التونسية للتنقيب والشركة الوطنية لتوزيع المواد البترولية منابهما، وهو ما قد ينجر عنه قريبا عجز شركة البيئة والغراسات والبستنة عن الايفاء بالتزاماتها المادية تجاه العملة وعدم القدرة على انجاز بعض المشاريع المبرمجة

يشار الى ان قرار احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بقبلي هو من القرارات التي شهدت تعثرا في الانجاز منذ سنة 2017 حيث لم يتم انتداب الدفعة الاولى من العملة الا في مطلع سنة 2021 اثر سلسلة من التحركات الاحتجاجية للناجحين في مناظرة الانتداب والتي تم على ضوئها الاتفاق على الترفيع في راسمال الشركة من 400 الف دينار الى 5 مليون دينار قصد تمكينها من انجاز برنامجها الوظيفي وضمان ديمومتها