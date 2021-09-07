عاجل- بعد تطعيم أطفال بجرعات مركّزة: رياض دغفوس يكشف مدى خطور الحادثة و المضاعفات المحتملة

عاجل: مواطن يحاول اضرام النار في جسده

جامعة التعليم العالي تطالب الأساتذة بعدم امضاء وثيقة” الإعلام بمباشرة العمل”

عاجل: تطعيم 60 تلميذا بجرعات مركّزة من “فايزر” .. والأولياء يتوجّهون الى القضاء

مدنين : حملة تكميلية لتطعيم حاملي الزّي النظامي ضد فيروس كورونا على امتداد يومين

2021/09/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

انطلقت اليوم حملة تكميلية لتلقيح حاملي الزّي النظامي ممّن لم يتلقّوا تلاقيحهم ضد فيروس كورونا ينتظر ان تشمل 2300 شخص وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين جمال الدين حمدي.

وستؤمّن عملية التلقيح التي ستتواصل يومين 6 مراكز منها مركزين خصصا للغرض بالمركز الصحي للديوانة بمدنين ومركز للحماية المدنية بمدنين فيما ستخصص بقية مراكز التلقيح القارة مسلكا خاصا بهذه الفئة.

وينتظر ان تنتظم يومي 14 و15 سبتمبر حملة لاستكمال تطعيم مهنيي القطاع الصحي بإعطائهم الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا في احد نزل جزيرة جربة.

ويذكر ان عدد جرعات اللقاح ضدّ فيروس كورونا وصلت بولاية مدنين منذ انطلاق حملة التلقيح في شهر مارس الماضي الى 210616 جرعة منها 1439 جرعة قدّمت يوم أمس في إطار السير العادي لمختلف المراكز القارة للتلقيح وللفريق المتنقّل الذي توجّه يوم أمس إلى بني خداش لتقديم جرعة ثانية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn