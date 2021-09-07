مدنين : حملة تكميلية لتطعيم حاملي الزّي النظامي ضد فيروس كورونا على امتداد يومين

انطلقت اليوم حملة تكميلية لتلقيح حاملي الزّي النظامي ممّن لم يتلقّوا تلاقيحهم ضد فيروس كورونا ينتظر ان تشمل 2300 شخص وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين جمال الدين حمدي.

وستؤمّن عملية التلقيح التي ستتواصل يومين 6 مراكز منها مركزين خصصا للغرض بالمركز الصحي للديوانة بمدنين ومركز للحماية المدنية بمدنين فيما ستخصص بقية مراكز التلقيح القارة مسلكا خاصا بهذه الفئة.

وينتظر ان تنتظم يومي 14 و15 سبتمبر حملة لاستكمال تطعيم مهنيي القطاع الصحي بإعطائهم الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا في احد نزل جزيرة جربة.

ويذكر ان عدد جرعات اللقاح ضدّ فيروس كورونا وصلت بولاية مدنين منذ انطلاق حملة التلقيح في شهر مارس الماضي الى 210616 جرعة منها 1439 جرعة قدّمت يوم أمس في إطار السير العادي لمختلف المراكز القارة للتلقيح وللفريق المتنقّل الذي توجّه يوم أمس إلى بني خداش لتقديم جرعة ثانية.