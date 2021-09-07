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اصدار قرار غلق في حق الشركة المغاربيّة للمطاحن.. وهذه التفاصيل

2021/09/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت الصفحة الرسمية لولاية منوبة أنه على إثر زيارة المعاينة التي قام بها يوم الأحد 05 سبتمبر 2021 فريق مشترك يتكون من مصالح حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة ومصالح التجارة والحماية المدنية والديوانة والشرطة البلدية والمصالح الأمنية بمنوبة بإشراف الوالي محمد شيخ روحه وبحضور معتمد منوبة إلى الشركة المغاربية للمطاحن بمنوبة وثبوت إخلالها بشروط السلامة الصحية تم يوم أمس الاثنين 06 سبتمبر إصدار قرار غلق وقتي ضد الشركة المذكورة وذلك إلى حين رفع الاخلالات المسجلة.
وفي السياق نفسه تمت معاينة كمية من الأقمشة مخزنة بطريقة عشوائية بعدد أربع (04) مخازن تابعة للشركة المذكورة لا تستجيب لشروط الخزن و الأبحاث جارية للتثبت من مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.

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