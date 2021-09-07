الاتفاق على استئناف أعمال اللجنة الاستشارية لاقتناء الكتب بتركيبة معدّلة



استقبل وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمّار أمس الاثنين رئيس اللجنة الاستشارية لاقتناء الكتبالتونسية لسنة 2021 في دورتها الأولى محمد القاضي لمتابعة مدى تقدّم أعمال اللجنة وللوقوف على الإشكاليات العالقة وللاطلاع على سيرعمل الإدارة العامة للكتاب.

وتم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان يوسف بن إبراهيم ومدير عام الكتاب كمال البشيني ومديرة الآداب راضية العرقي، التطرق إلىالتأخير المسجّل في إعلان نتائج الدورة الأولى.

وبعد بحث الإشكاليات التي واجهتها اللجنة ومخرجاتها في علاقة بالحوكمة والشفافية، تم الاتفاق على أن تستأنف اللجنة أعمالها بتركيبةمعدّلة وبضوابط تضمن تطبيق مبادئ الشراء العمومي حتى تتمكن من إعلان النتائج في أقرب الآجال بعد الانتهاء من الأشغال وفق ما جاءفي بلاغ صادر عن الوزارة.

كما تمّ، بحسب المصدر ذاته، التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتطوير آليات الدعم المعتمدة في مجالي الكتاب والنشر بالتعاون والتنسيقمع الأطراف المتداخلة بما يحقّق الأهداف المرجوّة منها وبالنجاعة المطلوبة ويضمن تكريس قواعد حسن التصرّف.