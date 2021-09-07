الكاف: تسجيل حالتي وفاة و 82 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة عن تسجيل حالتي وفاة و82 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 192 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ يومي 4 و 5 سبتمبر

ويرتفع بمقتضى التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 647 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 18824 حالة تماثل منها 18217 للشفاء وانخفض عدد الحالات النشيطة إلى 607 حالات، وهي تمثل مجموع الإصابات المؤكدة المسجلة بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرة

كما أظهر التحيين الجديد تواصل إنخفاض الضغط على المستشفيات حيث بلغ عدد الأشخاص المقيمين بها اليوم 54 مصابا منهم 14 مصابا موزعين بين اقسام الانعاش والعلاج المكثف.